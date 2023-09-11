人的一生中，有8成機會感染人類乳突病毒（HPV），知名演員麥克·道格拉斯、音樂大師坂本龍一，都在感染HPV後，罹患頭頸癌。世界衛生組織（WHO）根據35國文獻指出，全球15歲以上男性中，每5人就有1人至少感染1種HPV高致癌型別，我國嘉義市也在今年領先全台，推動國中男生公費HPV疫苗，北市後也跟進此措施。HPV病毒女傳男的機率比男傳女高，也非女性專屬的問題，會導致肛門癌、咽喉癌等，專家建議政府，應比照國中女生，將國中男生也列入公費疫苗接種對象。

國健署2018年起開放國中女生接種HPV公費疫苗，而今年嘉義率全台之先，特別編列預算推動國中男生公費接種，台北市隨後也跟進。WHO最新研究指出，全球15歲以上男性中，每5人就有1人至少感染1種HPV高致癌型別。所謂的高致癌型別，不同於菜花、疣，感染後恐出現咽喉癌、肛門癌、口腔癌、子宮頸癌等，並非女性專屬的問題。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，HPV有女性傳染給男性的機率為12.3％，而男性傳染給女性的機率則是7.3％，女穿男比男傳女容易。更令人擔心的是，相較女性，男性感染後，更不容易吧病毒清掉，包含麥克·道格拉斯、坂本龍一，都是感染HPV後罹癌的男性例子。

婁培人表示，接種疫苗是預防HPV相關頭頸癌的重要方法之一，其餘方式則是安全性行為、改善生活型態，避免菸、酒及檳榔。包括美國、英國、德國、澳洲等先進國家，1都建議兩性共同接種HPV疫苗，截至今年4月，全球已有39國實施男女共同接種HPV疫苗的政策。他建議台灣政府，也應將國中男生列入公費疫苗對象，響應兩性平權，積極預防HPV造成的相關疾病。

新增2段

國健署長吳昭軍表示，若各地方縣市財源足夠，他並不反對開放國中男生打疫苗，不過國家有國家的政策，希望遵從WHo的策略，達到2030消除子宮頸癌的目標。台灣並不同於歐美國家，頭頸癌患者中僅2成是HPV病毒引起，美國則高達6、7成，目前WHO僅建議針對15歲以下的女生提供HPV疫苗施打。

吳昭軍表示，HPV疫苗要施打到9成以上，持續幾年才會產生效益，國健署去年將公費疫苗改為9價疫苗後，第1次達到9成以上，還需要看看能不能維持。目前國健署會先以國中女生為優先，錢不是最主要的考量，而是要考量效益問題，待消除女性子宮頸癌的目標達成後，再考慮男性的問題，看看國際上有沒有這樣做、做的多或少，以及要不要搜集更多資料等。