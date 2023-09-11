不只「國語作業簿」主理人MR.SKIN賴皮首次與台灣奶茶節合作，現場也將邀請DJ QuestionMark等夥伴演出。（奶茶嘉年華提供／朱世凱台北傳真）

奶茶嘉年華去年吸引近7萬人參與，人山人海相當壯觀。（奶茶嘉年華提供／朱世凱台北傳真）

去年吸引近7萬人參與的奶茶手搖飲市集「奶茶嘉年華」，今年再度登場，與台北統一時代百貨再次聯手，以「奶茶。乾杯」為主題，邀請多家人氣店一同進駐，並特邀號稱全台最大的KTV包廂「國語作業簿」主理人賴皮MR.SKIN為首的五組熱門DJ全天候輪番上陣，16、17日在台北統一時代百貨二樓夢廣場登場。

為呼應主題「奶茶。乾杯」，今年的奶茶手搖飲陣容相當龐大，包括Youtuber「欸你這週要幹嘛」的超人氣品牌「有飲Youin」，話題品牌「功夫茶」、「毛青茶室 x 老派金魚」等共計14家品牌。餐食名單包括排隊系甜點品牌「吳一無二法式甜點」、隱身民生社區的法式甜點「吃吃喝喝Maison Gourmande」等。

此外，改變台灣派對樣貌的「國語作業簿」主理人MR.SKIN賴皮首次與台灣奶茶節合作，原汁原味將今年7月受邀於紐約中央公園表演的120分鐘歌單，在奶茶嘉年華現場熱力放送給粉絲。除了力邀國語作業簿擔任演出夥伴外，其中DJ QuestionMark的現場演出以創意聞名，將帶來90分鐘英語金曲復興，DJ經歷豐富音樂祭常客的林貓王、BOTHERBONES黃寧、TEMPO POPO也將為活動帶來精彩的表演，從白天到夜晚連續五小時不間斷。

今年奶茶嘉年華推出期間限定又限量的Shot杯容量「奶茶乾杯杯」（約85ml）珍藏價100元，兩日活動期間拿著「奶茶乾杯杯」到手搖飲攤位，即可以每杯10元的銅板體驗價小酌感受每個品牌主推的經典奶茶；另今年同樣打造2台珍奶扭蛋機，每日限量「珍奶扭蛋」，消費者現場有機會獲得Marshall藍牙音響、TWINBIRD x 咖啡教父「田口護」日本製職人級全自動手沖咖啡機、時髦Projext防水奶茶鞋、聯名插畫家禮盒、文創周邊、攤位限定免費餐食與折價券等上百樣好禮。