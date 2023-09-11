立委賴惠員說，昨天現場幾乎成了水鄉澤國，淹水到超過半個人高。（張毓翎攝）

村莊道路仍到處都是泥濘。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲也到白河里瓦磘子部落了解災後情形。（張毓翎攝）

台南市白河區10日晚間降下大豪雨，最大時雨量達81.5毫米，山區崎內里東福利、西福利、白河里瓦磘子部落淹水嚴重，消防人員撤出多位居民，接近凌晨雨勢漸小，展開道路搶通；台南市長黃偉哲11日一早會同相關單位到場會勘、慰問受災戶，他表示，目前首要任務就是協助災民清理家園，後續也會與中央檢討因應對策，避免再次發生同樣災情。

白河昨日晚間最大3小時雨量達189.5毫米，已經達到大豪雨等級，雨勢來得又急又猛，加上鹿寮水庫滿水位溢流，造成頭前溪溪水暴漲，滾滾泥水灌進上游周邊的東福利、西福利部落，甚至一度淹水1.5公尺深，消防局緊急調派警、義消前往搶救，一共疏散40人，所幸人員均安。

黃偉哲今天一早到收容安置所慰問災民，多位民代也來關心；立委賴惠員說，昨天現場幾乎成了水鄉澤國，淹水到超過半個人高，災情這麼嚴重，鹿寮水庫是造成原因之一，到底溢流多少水量等，昨詢問水庫管理單位台糖公司，都沒有得到答案，另外五河局在頭前溪的疏濬作業也要趕快完成。

水利署第五河川局副局長陳世峰表示，頭前溪原本有堆放沙包防護，但昨日雨量真的太大，下的時間又長，造成溪水突然暴漲，淹到岸邊；目前頭前溪的治理工作正在規畫階段，預計明年完成治理計畫後，就能施設堤防和護岸。

陳世峰也說，五河局會將此事件，納入頭前溪治理計畫的檢討內容，但疏濬部分因為經常卡在要用到民地而無法施作，未來用地取得上還要請地方協助；黃偉哲則在旁允諾，市府一定協助中央克服土地問題。

黃偉哲聽完簡報後，前往災區慰問災民，許多國軍弟兄在現場協助市府清理受災戶的家園。黃偉哲受訪時有感而發地說，天災無論發生在哪裡都會造成危險，希望大家不要再打政治口水戰，多做些事情，也感謝救難人員及時搶救。