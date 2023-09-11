金馬影后周冬雨和小5歲劉昊然接連合作2部電影而傳出緋聞，雙方都沒有對此回應，但周冬雨和劉昊然日前宣傳電影《燃冬》全程零交流，還因此傳出分手，不過周冬雨近來穿衣風格大解放，以一襲中空裝、斜肩禮服出席新加坡首映，她豪開中門被酸噁，甚至是走動、坐下或揮手動作，就讓胸口逼近走光邊緣。

周冬雨打扮越來越大膽，日前身穿亮黃色中空、斜肩禮服出席《燃冬》新加坡首映，胸口開中門、腿跟開高衩設計，讓她酥胸和美腿全都露，卻被毒舌批噁心、沒料，加上周冬雨身材太過扁身，她一個走動或揮手，就讓胸貼見客，畫面逼近走光邊緣，周冬雨穿搭掀起話題。

31歲周冬雨和劉昊然接連合作《穿過寒冬擁抱你》、《燃冬》鬧緋聞，但兩人日前一起宣傳《燃冬》全程零交流，彼此站位隔很開，連眼神也沒有交集，還因此傳出分手，但這是兩人爆緋聞後，首次公開合體，也因此被外界解讀是在刻意避嫌。

周冬雨演技精湛，不只是首位集滿「三金」的90後女演員（金馬、金像、金雞），也是華語影壇最年輕的三金影后，面對自己的「影后」頭銜，周冬雨態度相當輕鬆，她接受《中國電影報導》專訪表示：「我覺得沒有什麼壓力，就是別把自己當回事，不管別人怎麼稱呼我，我只是一個演員，只要是喜歡的角色、劇本，我都願意去嘗試」。