新竹縣王姓國中生多次暈倒，原先被診斷為癲癇發作，求診中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科診斷為「迷走神經暈厥」，王生在過度刺激情況下，導致心跳變慢血壓下降，腦部沒有得到血液供應而昏倒，利用電燒心臟迷走神經節治療後，目前透過節律器防止心跳變慢。

心臟內科主任林圀宏表示，國外興起利用電燒心臟迷走神經節的治療方式，把迷走神經節燒灼之後，達到抑制心跳變慢、血壓下降的效果，來治癒迷走神經性暈厥的的病人。

林圀宏表示，在暈眩的類別裡面有一種稱之為迷走神經性的暈厥，就是附著在心臟的迷走神經，過度刺激的情況下，導致患者心跳變慢，血壓下降，而腦部沒有得到充足血液供應而昏倒，代表每次暈倒都是非常突然，連防備的時間都沒有，非常危險，例如開車如果突然昏厥，很容易造成車禍，又像是站立突然暈倒，容易造成骨折嚴重外傷等。

過去以裝節律器來防止病患心跳慢，但如果病患合併有血壓下降問題，裝節律器並無法改善，而且很多都是屬於年輕的病人，導致每十年要不停的更換節律器，不停的動手術，或是透過藥物讓病人的血壓上升，都是屬於保守治療方式。

約在5年以前，國外開始興起燒灼心臟迷走神經節的一個治療方式，把迷走神經節燒灼之後，達到抑制心跳變慢、血壓下降的效果，來治癒迷走神經性暈厥的病人，治癒率達到90％以上，因此，可以一次性的改善和解決病症。

迷走神經節是長在心臟的表面，神經節是一個屬於不可再生的組織，所以把附著在心臟表面的迷走神經，藉由電燒的方式找到它的位置之後，加以破壞迷走神經節，讓心跳和血壓恢復正常。