代為發言律師陳俊廷強調聲請勘驗並非拖延戰術，只盼能盡速找到消失的關鍵影音光碟已釐清遭誣陷過程、自證清白。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙今（11日）出庭後委由律師陳俊廷代為發言，批廉檢去年以長時間不正訊問方式，讓受訊問者心生恐懼，直到配合說出「不存在的犯罪事實」與「林姿妙指示」才停止，不配合者幾乎遭起訴成被告，強調聲請勘驗並非拖延戰術，只盼能盡速找到消失的關鍵影音光碟已釐清遭誣陷過程、自證清白。

林姿妙去年捲入涉貪案，宜蘭地方法院距離上次開庭已過半年，法院安排13天準備程序庭，從9月11日至10月23日期間密集召開，今為此波第一天開庭。庭後由陳俊廷代為發言，感謝法院對於辯護人證據調查聲請部分，同意密集並勘驗涉及不正訊問的光碟，可感受到法院對被告人權、發現真實及案件審理的用心。

申請調查的證據，包含地主陳正勳4月25日約2小時的偵訊光碟及縣府時任建設處代理處長吳朝琴1月13日晚上11時跨隔日凌晨0時26分的筆錄部分；陳俊廷指出，這兩段影音光碟都是被告從不認罪轉變認罪的關鍵偵訊內容，已函請廉政署提供，但回函無陳正勳該時間點資料，吳朝琴部分待確認並為此次勘驗重點。

陳俊廷表示，2019年8月19日、9月4日均與本案人、事無關的錯誤電話，張冠李戴，錯置起訴事實架構，更讓15個人因此全部重罪起訴，對公務員何等不公平？若不勘驗訊問光碟及傳訊相關所有證人，何以釐清事實！並再次重申，聲請證據調查乃被告應有權利，外界勿以有色眼光看待，更勿以政治手段操弄。

而13天準備程序庭中，林姿妙皆為傳喚名單，被告律師指出，若有公務行程可否請假或延期？宜院表示，被告無正當理由，應要到庭者，若有正當理由須請假，得由委任律師代行準備程序，可拖延痕跡如太過明顯，也會駁回聲請。