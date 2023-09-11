中國大陸房市不景氣也衝擊跨國家具業。陸媒報導，瑞典居家用品零售商宜家宣布，2024年，將對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務，直指這次降價是長期性措施，也是對當下消費趨勢的回應。

界面新聞報導，7月13日，宜家中國公告，決定結束宜家上海靜安城市店的試點，計畫於今年底停止運營。除了這一實驗性的門市之外，宜家已經關閉2處線下門市。目前宜家在大陸共有34家商場與2家體驗店。

在外界對宜家在大陸發展產生疑慮之際，8月29日，宜家中國又宣布未來三年的「生長+」戰略，表示將在中國市場投資人民幣63億元，用於專業的家居解決方案、個性化服務及全渠道生態建設。宜家中國並宣布，2024年，計畫對超過300種產品進行降價，並為中國消費者提供分期付款服務。

報導指出，在宜家的諸多計畫中，最為吸睛的項目即是降價。宜家中國副總裁Francois Brenti表示，2024年，宜家將為中國市場打造2000多個新品，並對300餘種產品進行降價。他強調，宜家此番降價並非一時性的措施，而是長期性降價。

界面新聞提到，在經濟周期波動之中，大陸消費習慣趨於理性，家居業紛紛祭出降價行動來拉攏消費者。除了宜家外，居然之家、紅星美凱龍推出折扣優惠。9月，訂製家居品牌歐派也跟進將訂製衣櫃和櫥櫃價格降至599元~699元人民幣的歷史新低。