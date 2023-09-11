南湖國中教師陳俊安（右）。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府教育處長配合教育部推動「數位學伴計畫」，結合大專院校，提升偏鄉弱勢學生有更完善教育資源，南和國中教師楊忠穎、南湖國中教師陳俊安，在教育第1線付出心力受到肯定，兩人今年都榮獲教育部數位學伴計畫「傑出帶班老師獎」殊榮。

苗栗縣教育處長葉芯慧指出，「數位學伴計畫」是課後運用遠端網路平台，針對偏鄉弱勢學生，以客製化教材，由大學生線上1對1即時教學與陪伴，協助提升偏遠地區學童學習動機與興趣，促進城鄉數位機會均等，縣內共有7所國中小、68位學生接受聯合大學的教學。

葉芯慧說，第1線的數位學伴帶班老師，除肩負起照護、陪伴孩子的神聖使命外，在計畫執行中也扮演舉足輕重的角色。苗栗縣數位學伴團隊長期投入此計畫，除了關懷偏鄉學童學習外，更為偏鄉孩童提供多元的文化視野及生涯陪伴。

楊忠穎表示，數位學伴計畫對偏鄉學校的學生是很有幫助的計畫，不僅協助學生課業上的學習精進，學生也藉由與大學伴一對一的互動中，學到溝通、表達的能力，其中更棒的是能經過大學伴對學習和生活經歷的分享，開拓偏鄉國中小學生的視野，進而讓學生對未來學習的路上有憧憬與目標。

陳俊安分享，透過數位學伴計畫的參與，學生能感受到新的學習動力，激發學習興趣和動力。數位學伴提供了學習互動、交流和分享的機會，擴張小學伴的學習視野，從其他人的經驗中獲取啟發和靈感。而小學伴在大學伴的指導下，也學會自我規畫、自我監控和自我評估，能夠更好地管理自己的學習。這種自主學習的能力將成為小學伴未來學習和發展的重要資產。

縣長鍾東錦表示，數位學伴計畫是一項需長期投入的教育志業，感謝苗栗縣中小學校長對偏鄉教育的辛勤耕耘與基層教師為孩子們的無私奉獻，也謝謝夥伴大學對縣內國中小弱勢學生的輔導關懷與陪伴成長，讓每位學童有專屬的大哥哥或大姊姊陪伴學習。

未來縣府會持續關注與支持，讓此一對一的教與學跨校陪伴成長力量，能在苗栗縣教育園地中深耕續航，也相信數位學伴的善念種子將隨著這些大小孩子的成長畢業，而帶到社會的各個角落。