執政黨為2025非核家園政策，積極發展綠電，不過弊案連連，民眾質疑利益輸送關係「綠能你不能」，有鑑於此中部一群環境工作者、教師、民代及企業等，共同發起「中台灣綠能論壇」，促進更多綠能訊息公開，增進交流對話，避免產生「綠能你不能」的發展窘境。

彰化縣因地理位置擁有絕佳的風場和日照環境，是世界最佳的風場之一，政府積極在彰化沿海地區伸港、鹿港、福興、芳苑等鄉鎮，推動太陽能光電和風力發電，像是離岸風電全台有7成都在彰化，隨著彰化綠能產業發展蓬勃，也讓「綠能蟑螂」不斷增生。

中台灣綠能論壇召集人粘勝傑表示，自己是彰化福興在地人，綠能與中台灣發展息息相關，他認為地方居民、開發廠商、政府及生態團體等利害關係人，應有更多對話交流的機會，減少誤解和假資訊的產生，為地方創造最大利益。

粘勝傑表示，下半年論壇將關注離岸風電區塊開發選商，他認為風場蓋好就要連續運轉20年以上，因此做好在地溝通和環境保護是非常重要，除考慮開發商的財力、技術等，也應該關注環境永續及在地供應鏈合作，才能真正為社區和產業創造價值。

芳苑鄉長林保玲表示，綠能包括光電、風電都是中央政策，基層公所無相關管轄權利，不過輸電的電纜都會經過公所管轄的土地，像是芳苑外海風機輸電電線就經過芳苑濕地，因此她認為應整合電纜，共管共用來降低對濕地的傷害。

在地議員施佩妤議員看好，她表示綠能發展對於環境永續與社會影響必需獲得更多關注，因此期許「中台灣綠能論壇」透過座談、研討會或媒體投書等倡議方式，促進各界對話，讓更多人一起參與，才不會淪為「綠能你不能」的詬病。