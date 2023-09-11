新節目《全員請上車》正在招生。（台視提供）

集結納豆、王少偉、李易、張立東、瑪麗、花花、鯰魚哥、風田、哈孝遠、黃豪平等人的台視《綜藝3國智》播畢屆滿一年，近期邀請原班人馬齊聚一堂，在（9日）播出限定回歸的「返校日」特輯，同時公布新節目《全員請上車》招生影片，觀眾們看到《3國智》原班人馬都在，興奮直呼是好消息，「終於有可以大笑的節目」。

《3國智》主持群在「返校日」特輯拚盡全力遊戲闖關、在車上互相鬥嘴、各種道具卡一拿出來，充滿回憶殺，觀眾們聽到熟悉的片頭曲更感動大喊：「哭了啦！」有香港的鐵粉在IG上留言：「香港粉絲要飛往台灣，在飯店看播出！」受到觀眾支持，全體平均收視0.88、其中15~24歲女性有1.67。

台視自製最新遊戲節目《全員請上車》推出招生影片，強調藝人朋友加入團隊就能擁有多項誘人福利，例如能夠擁有財富自由、而且校風和平、還提供優良食宿。強調上山下海的遊戲不僅好玩有趣，更能強健身心，加入主持群就可以擁抱健康人生，當然充滿熱情活力的「學長」、人美心地好的「學姊」也是賣點之一。台視表示，《全員請上車》正積極籌備中，預計在年底左右以全新型態呈現，屆時敬請觀眾朋友鎖定，「除了目前現有的主持人選，希望再找新血加入」。