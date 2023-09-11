女神張景嵐擁過去以模特兒身分出道，轉戰演藝圈、戲劇圈表現亮眼，還跨域挑戰主持，斜槓自創面膜品牌也經營得有聲有色，深受一票粉絲喜愛。近日她迎來35歲生日，好友郭書瑤、楊晴為此特別帶她去「開房間」慶生，事後而張景嵐事後也感性表示：「太喜歡朋友一起開心聊天的氛圍。」

張景嵐最近與兩位演藝圈好友郭書瑤與楊晴一起「開房間」慶生，感性發文表示，「每次生日都會過一個月，好像在這個月，我都可以藉此不害臊的好好感謝身旁的人，也太喜歡朋友一起開心聊天的氛圍」，她也曬出幾張照片，可見3人一起在飯店吃蛋糕，身為壽星的張景嵐，還搞笑的用鼻孔吹熄蠟燭。此外，也見到三位女神同框裸身泡溫泉，令許多網友大噴鼻血。

同時，郭書瑤也發出當天出遊照，喊話張景嵐：「生日就是要開房間一起睡呀～我最愛的女神（經）謝謝妳把自己照顧好好的，讓身邊的人因妳而更好，願妳幸福自在的瘋下去，Love u！！」楊晴也開心表示：「妳的大日子讓我們又聚在一起嚕，一起睡睡一起泡泡好喜歡，充滿智慧又美麗的一天。」