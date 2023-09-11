高雄一名男子阿強（化名）為求與前女友復合，不僅狂傳LINE騷擾女方，還找到女方好友訴苦，威脅前女友「給一個交代」，甚至前往女方住處，希望前女友鄰居、大樓管理員、甚至是樓下的超商店員幫忙傳話，女方最終不堪其擾，報警處理。法官依犯實行跟蹤騷擾行為罪，處拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，阿強（化名）與A女為前男女朋友關係，雙方於去年1月11日分手。阿強為求復合，持續以通訊軟體LINE傳送：「如果我死成，我不會害妳，我會守著妳、讓妳好好的」、「我今天等不到，我就跳」、「沒死成我好了，就在跳」、「妳想毀我，我也心軟過，但妳要不為自己作主，要傷害欺騙用手段，雖然很痛心，但那就來，硬碰硬」等訊息。

同年2月21日，阿強向A女友人訴苦，警告、威脅A女「把來龍去說一個給我明白，我就沒事，就來硬的兩條路給她自己選擇」等訊息。

同日下午，阿強又前往A女住處樓下之統一超商，欲透過該店店員間接約A女出面，另於同日晚間，至A女住處向管理員表示，欲和A女鄰居會面，希望能幫忙約她出面，對A女要求聯絡行為進行干擾，使其心生畏怖，並因而有憂鬱情緒及焦慮、恐慌症，足以影響其日常生活或社會活動。事後A女不堪其擾，報警處理。

法官審酌阿強不顧A女意願，為求復合即對其反覆實施侵擾，使A女處於不安環境中，嚴重影響其正常生活，實屬不該；考量其無前科，另因與A女無法達成共識故未成立和解，再斟酌阿強行為之期間長短、手段強弱，兼衡其犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情狀，法官依犯實行跟蹤騷擾行為罪，處拘役40日，得易科罰金。