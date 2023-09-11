大直民宅塌陷，台北市法務局日前已遞狀，針對基泰建設聲請第1波假扣押；第2波是針對市民房屋受損金額聲請假扣押，因房屋為私有財產，11日下午4點50分北市法務局局長連堂凱將到台北地方法院，遞交住戶假扣押聲請狀並說明假扣押辦理情形。

北市府對基泰建設進行第一波假扣押聲請，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額達6195萬9982元，台北地院最快11日將作成裁定。