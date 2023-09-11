大直民宅塌陷，台北市法務局日前已遞狀，針對基泰建設聲請第1波假扣押；第2波是針對市民房屋受損金額聲請假扣押，因房屋為私有財產，11日下午4點50分北市法務局局長連堂凱將到台北地方法院，遞交住戶假扣押聲請狀並說明假扣押辦理情形。
北市府對基泰建設進行第一波假扣押聲請，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額達6195萬9982元，台北地院最快11日將作成裁定。
大直民宅塌陷，台北市法務局日前已遞狀，針對基泰建設聲請第1波假扣押；第2波是針對市民房屋受損金額聲請假扣押，因房屋為私有財產，11日下午4點50分北市法務局局長連堂凱將到台北地方法院，遞交住戶假扣押聲請狀並說明假扣押辦理情形。
北市府對基泰建設進行第一波假扣押聲請，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額達6195萬9982元，台北地院最快11日將作成裁定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。