台南市議會國民黨書記長蔡育輝批評任孔廟文化基金會執行長石牧民「「德不配位、必有災禍」。（洪榮志攝）

財團法人台南市孔廟文化基金會執行長懸缺1年，市府文化局日前公布新任執行長為曾任台灣文學館駐館研究員及電視台主持人的石牧民。不料，今年9月1日他才剛走馬上任，市議會國民黨團即接獲檢舉，指石牧民不僅是太陽花學運海外要角，還是民進黨側冀打手，要求他下台。文化局長謝仕淵回應說，石牧民的能力是當前孔廟所需，至於爭議部分將會去釐清。

據了解，孔廟文化基金會執行長去年7月出缺，今年7月文化局發布公開徵才訊息後，深受社會各界的矚目，共有17人投件參與角逐，經基金會擇選8位合適者通知面試後，8月18日面試甄選結果排序揭曉，由石牧民脫穎而出，9月1日上任，負責接續推展基金會各項業務。

國民黨團今天舉行「孔子不喜歡太陽花」記者會，書記長蔡育輝、王家貞、許至椿、方一峰、李中岑、盧崑福等人出席，文化局長謝仕淵也到場說明。

黨團痛批，17名文史工作者參加海選，原訂1正取、2備取，結果石牧民唯一正取，備取人選從缺；黨團接獲檢舉，指石牧民任職台文館時曾因翹班被解職，又是太陽花學運海外要角，還是民進黨的網軍側翼，如此「德不配位」的執行長，希望他能自動請辭，否則預算審查時將不順利。

蔡育輝、王家貞等人還高舉「德不配位、必有災禍」、「只要政治正確、顏色對了，甚麼位置都可安插？」等手板指出，市府長期不重視擁有300年歷史的全台首學孔廟，文化基金會更是亂象頻傳，怠於推廣孔子儒家思想的中華文化，此次出線的石牧民是德州太陽花、死忠民進黨網軍側翼，他來孔廟文化基金會有甚麼特殊任務嗎？市府該備取沒備取，是否該跟台南的文史工作者道歉？

謝仕淵解釋說，石牧民畢業於美國德州大學奧斯汀分校台灣文學博士，本身也在文化教育領域深耕多年，曾任教於國內多所大學，還在電視媒體有過相關工作經歷，學經歷背景豐富，具有推動孔廟文化朝「在地化、國際化、專業化」於一身的可能性。。

謝仕淵還認為，石牧民長期與文化相關產業及學界交流互動，符合孔廟深耕文化、立足台南，以及孔廟文化接軌國際的營運目標。至於他的相關爭議，將會去釐清。