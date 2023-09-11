衣索比亞今天宣布，尼羅河上的衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）已完成蓄水作業。這座大壩是衣國與下游埃及和蘇丹長年水紛爭的根源。

法新社報導，消息傳出後，埃及立刻譴責此舉違法。

衣索比亞宣布此一消息的兩週前，這3個國家在經過長時間中斷後恢復談判。

埃及和蘇丹擔心這座耗資42億美元的大壩將大幅減少他們取得的尼羅河水量，多次要求衣索比亞停止蓄水，直到他們就水壩如何運作達成共識。

總理阿比（Abiy Ahmed）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「我非常高興地宣布，文藝復興大壩第4次也是最後一次蓄水工作已成功完成。」

阿比說：「有很多挑戰。我們多次被拖累，我們有內部挑戰和外部壓力。」

埃及外交部譴責衣索比亞蓄滿文藝復興大壩「非法」，外交部聲明指出，衣索比亞為完成大壩蓄水而採取的「片面」措施將「影響」與下游埃及和蘇丹的談判。該談判於2021年暫停，上月恢復。