2023新北市U-12全國棒球錦標賽今於重新壘球場A登場，來自全國各縣市24隊菁英少棒隊伍參賽，開幕式由新北市興穀國小以精彩的迎賓鼓曲，熱情吶喊提升士氣，在激昂氣氛中揭開序幕。冠軍可獲8萬元、亞軍4萬元、季軍2萬元及殿軍1萬元等值獎品，另有2萬元個人獎勵獎。

教育局表示，今年賽事11日至15日同步於重新壘球場A、B以及萬善同球場等三個場地火熱開打，副局長劉明超出席開幕典禮，勉勵所有參賽選手超越自我，再創佳績，抱回勝利的獎盃與獎品。

來自全國24支精銳隊伍包含新北市大豐、成功、金龍、汐止、民安、新埔、土城及興穀國小，台北市福林、東園及社子國小，桃園市龜山、仁善、中平、大勇國小，新竹縣市西門及關西國小，台中市力行國小，台南市協進及崇學國小，高雄市美濃及忠孝國小，宜蘭縣三星及竹林國小。歡迎大家逗陣來看球，一起為全國的菁英少棒隊伍加油歡呼。

興穀國小棒球隊隊長余賽亞同學代表全體棒球員宣誓，曾獲今年新北市小學五年級對抗賽壘球擲遠第一名的他，期許球隊有好的表現，興穀國小校長胡銘浚表示，聚集全國青少棒菁英隊伍的高強度比賽，能更加精進球員們技術，並藉由相互交流將訓練實力完整發揮，未來在國際賽事更有利爭取佳績，為臺爭光。

教育局表示，透過企業共襄贊助2023新北市U-12全國棒球錦標賽，能更深耕基層棒球運動，並建立新北棒球特色賽事品牌；且賽事辦理不僅能提升少棒選手的視野，使棒球運動向下紮根傳承，更重要的是小球員們運動精神的展現及親師生的熱情參與。看到每位小球員展現出自信的笑容，是舉辦本次賽事最大的收穫。