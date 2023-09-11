繼先前聘請已經退休的前基隆市議員擔任市議會議政顧問後，基隆市議會議長童子瑋11日再頒發聘書予10名民間地方人士，包括律師、前區長、漁會常務監事。童子瑋強調，議會要廣開議政建言海納百川，未來會持續聘用地方人才、仕紳為顧問，並定期舉辦會議相互交換意見。

這次受聘為基隆市議會議政顧問的，包括了律師楊思勤、中正區前區長李吉清、仁愛區前區長林文琛、律師林富貴、律師蔡聰明、船務代理董事長簡重和、餐廳董事長楊宗錦、開發總經理張威賢、漁會總幹事陳文欽與漁會常務監事游日興，都是基隆地方上的社會賢達。

曾擔任基隆地方法院書記官長長達8年的律師林富貴表示，很榮幸能擔任議政顧問，議會透過無給職的市政顧問與民眾搭起溝通的橋樑，無縫接軌解決民眾突發性之急難，相信會在督促市府提升服務品質外，與民間團隊合作，更進一步為民眾濟困解紛。

基隆區漁會總幹事陳文欽也在會中提出建議，他說，基隆有許多小漁港，不具備良好的抗颱能力，每有颱風過境，總要駛進大型漁港才安全，但只要發布颱風警報，按規定任何漁船都不能移動，每次都要經過漁會大力協調，漁船才能移動至基隆港與基隆海巡隊附近碼頭避難。他希望市議會能夠協助，在發布颱風警報前5到10小時內，讓漁船無條件且快速進入大型漁港躲避颱風。

童子瑋表示，感謝這次顧問們的建言，他會謹記在心，議政顧問有基隆市各行各業、民間社團等，由這些社會前輩組成「議政顧問公民團」針對公共議題向議會提出建議，讓基隆豐沛的社會力成為監督助力，必定能促進基隆發展整體的進步。