現代社會中結婚不再是首要目標，許多人會因為忙於打拚事業，或不想太快失去自由而遲遲不踏入婚姻。《科技紫微網》運勢專欄分享容易晚婚的前5名生肖，依序是生肖龍、猴、豬、羊、蛇，其中第1名的生肖龍事業擺第一，年輕時就懂得努力奮鬥，所以沒時間經營感情。

▍第5名：生肖蛇：戀愛比較吸引人

生肖蛇魅力無窮，所以總是能輕易的抓住桃花，但就是因為得來容易，自然就不懂得去珍惜，認為下一個可能會更好、顏值更高，誰不想去挑戰更好的呢？於是不停挑著，就成為同年齡當中晚婚的人了。他們不缺愛情，遇到能付出激情的人相較容易，但要遇到能安定下來，甘願走入平淡婚姻的對象，卻十分困難。

▍第4名：生肖羊：恐婚只想宅在家

生肖羊天生溫暖又有禮貌，而且對人和氣，讓人十分喜愛，理論上婚姻不會受到延誤，但他們的性格因過於內向靦腆，又羞於積極爭取，如今速食愛情的時代，沒有人會耐心等待回覆。若缺乏行動，守株待兔宅在家裡，是等不來合適的愛情的，此外，他們喜歡胡思亂想，也容易受別人影響，所以不得不對婚姻慎重考慮，導致一拖再拖。

▍第3名：生肖豬：先擁有麵包再說

現代社會裡，結婚無論對於男女都附帶太多的事物，而當人生的壓力不止來自工作，連婚姻生活也造成負擔時，人生豈不是太難過了？生肖豬雖然天生充滿正能量，但絕不會盲目樂觀，在他們看來有房、有車都是進入婚姻之前不可或缺的東西，雖然自己暫時沒能力獲得，但會為這個目標而努力打拚，所以在這之前，先不拖累別人為好。

▍第2名：生肖猴：生性不羈愛自由

生肖猴天生愛玩樂、愛自由，生活對他們而言是一種消遣，需要各種調味，所以不會為人生安排過多嚴肅事情，自給自足、自由奔放是最喜歡的生活方式。而他們需要的是一場說走就走的自由行，而不是拖兒帶女的親子遊。因此，在生肖猴的想法中多給自己修煉時間，等吃喝玩樂夠了後，才會考慮是否要結婚。

▍第1名：生肖龍：成家不如拚事業

在生肖龍眼中，事業才是人生首要目標，也認為工作是沒有天花板的，因此從年輕時就懂得努力奮鬥，盡可能地功名全收。畢竟一心一意專注於事業，感情自然就被犧牲了，甚至在事業開端時，由於過於勞累艱苦，沒時間經營愛情；而到了事業旺盛時期，也依舊找不出閒暇來談情說愛。