OPEN POINT APP推出「九月慈善公益月 單筆愛心捐送好禮」活動，捐款單筆金額滿新台幣300含元以上(不含定期定額捐款)，前300名會員將獲贈中杯冰拿鐵電子兌換券。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

據行政院統計資料，台灣領有身心障礙證明（手冊）人口約120萬人，其中聽覺機能障礙者、聲音機能或語言機能障礙者總計超過14萬人。為關照多元消費者的個別需要、打造友善共融型商店，全家便利商店參考日本全家經驗，推出「溝通友善墊板」，將17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製作成為簡單易懂的圖示，讓消費者與店員在必要時可輔助運用。7-11則串起近6800家實體門市與多元的數位募款管道打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」，持續關注貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟及生態環保等議題，累計支持近百家公益團體。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家深入社區與民眾日常，以「美好 全家在一起」的品牌精神，致力打造友善共融型商店，今年初即攜手唐氏症基金會，全台4100間店舖全數加入「唐寶寶友善商家」。也觀察到櫃檯是店員與顧客最常互動的接觸點，也最常需要以口語溝通來確認彼此需求，然偶遇聽說表達上較有困難的民眾，服務難免不夠即時到位，有感於此而有「溝通友善墊板」的構想，板上羅列的服務及圖示呈現，是經過諮詢勝利基金會、台北市立啟聰學校聽障教育資源中心以及數十位第一線店長的相關建議而設計，期能創造更加有愛、無礙購物環境，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標10減少不平等。

「溝通友善墊板」的靈感來自於日本「全家」曾推出的聽障墊板，透過圖示協助顧客與店員溝通。吳采樺表示，台灣版的墊板擴大使用範疇，列出櫃檯區常見17項服務，無論是聽語表達上有所困難，或是不會說中文的客人，店員和顧客皆能透過圖示或英文文字來對焦需求。在諮詢會議中，特別邀請專家及全家店長出席，就是希望能切合使用者需求，其中包含冷熱飲、霜淇淋杯裝或餅乾裝的圖示，都是店長提出「較難用肢體語言表達，卻經常使用」的服務。

目前「溝通友善墊板」於全台10店測試，包括龍昌店、宜蘭中山店等，後續將視實際使用情況再優化調整、擴大導入有需求的店鋪。另全家也攜手勝利基金會培力障礙者就業多年，先後於雙北、桃園地區打造7間由身心障礙者團隊運營的便利商店；即日起至10月3日，再合作推動「樸樹咖啡館障礙者就服計畫」，民眾可透過全家愛心捐款大平台，就近到店投下零錢捐、使用FamiPort、或打開全家APP進行手機捐款，即可支持勝利基金會成立第5號樸樹咖啡館的建置，讓更多障礙者獲得多元的工作機會。

為鼓勵更多消費者支持身心障礙者工作權益，「全家」亦開通會員APP中全盈＋Pay的捐款功能，打開「我的公益」、點選「捐款做公益」，選擇勝利基金會，並在付款方式中選擇全盈＋Pay，不須另外輸入信用卡資訊，10秒就能做公益，即日起到9月30日為止，只要使用全盈＋Pay捐款滿500元，就有機會獲得Let’s Café經典美式（中杯）一杯。

7-11也發揮通路影響力，搭建起整合社會資源的角色，串起近6800家實體門市與多元的數位募款管道打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」，集結門市零錢捐、ibon便利生活站、商品認捐、OPEN POINT捐點及App捐款等，完整O2O多元公益募款管道，及協助公益團體發動緊急募款，上半年整體勸募金額相較去年同期成長近1倍。同時響應「國際慈善日」攜手10家公益團體，號召消費者一起做愛心，於指定期間至7-ELEVEN門市ibon捐款，即可獲贈公益禮品，或使用OPEN POINT APP單筆捐款達指定金額以上，有機會獲贈限量CITY CAFE兌換券。

為幫助更多公益團體進行社會服務，7-11自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台以來，期間與超過百家志同道合的公益夥伴合作，以實際行動全心投入社會關懷議題，同時發揮在地優勢，透過全鄉全店全天服務的理念，守望這片土地需要幫助的社區、長者與孩童等，成為真正的公益友善商店。其中，「ibon 便利生活站」打造即時便利的捐款服務，讓愛心24小時持續走動，2023 年關注貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟及生態環保等，累計支持近百家公益團體，今年1到7月募款金額較去年同期成長1倍。

7-11先前響應國際慈善日，串聯線上線下募款機制，攜手家扶基金會等10家公益團體，民眾於國際慈善日當天使用ibon捐款，就送出娃娃撲滿、聯名桌墊等。即日起至9月30日止，OPEN POINT APP推出「九月慈善公益月 單筆愛心捐送好禮」活動，使用OPEN POINT APP捐款單筆金額滿新台幣300(含)元以上(不含定期定額捐款)，前300名會員將免費獲得中杯冰拿鐵電子兌換券乙張。