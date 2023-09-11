朱碧石日前拍攝推廣影片。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

朱碧石日前拍攝推廣影片。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

羅志祥（小豬）的胞妹「夢幻女神」朱碧石近日受邀成為「桃園水晶晶大使」，並為桃園觀光局拍攝旅遊推廣影片。對於能成為推廣桃園觀光的重要角色，朱碧石說：「除了榮幸、開心之外，透過這次拍攝也去了很多過去在桃園從未造訪的景點。」實地走訪後，朱碧石相當驚艷在北部近郊竟有如此多自然美景及景點，推薦大家在假日時能走一趟桃園，體驗台北沒有的寂靜與放鬆感。

朱碧石2023年推出新單曲〈水晶晶〉在泰國大受歡迎且有著熱烈迴響，緊接著他於近日更新最新動態－受桃園觀光旅遊局之邀，成為新進的「桃園水晶晶大使」。對此朱碧石興奮不已的表示：「除了工作時常往返桃園機場，我也有很多親朋好友在桃園，所以這個角色給了我很大的熟悉與親切感。」此次朱碧石也為桃園觀光局拍攝宣傳短片，更在一天的時間快速走訪各大景點，包括大溪老街、大溪普仁堂、大溪橋、華泰名品城等 ，過程中朱碧石可說是邊玩邊拍攝，許多從未造訪過的景點也讓他眼花撩亂，直呼桃園太美了。

宣傳片中，朱碧石先是從桃園機場出關，接機處等待他的群眾們看見紅遍海內外的他隨即衝上前去，因此嚇壞了朱碧石，於是他便開始瘋狂尋找說好要來接機的哥哥羅志祥。過程中，朱碧石跑遍桃園大街小巷，為了尋找哥哥的蹤跡，甚至跑到廟裡求神問卜，一路卻怎麼也擺脫不了熱情歌迷。

在大溪老街中，他路過手工花生糖、豆干店等攤位，好心的店家除了讓他有棲身之處暫時躲避，更請他嚐美食，展現桃園人的好客。在大溪橋上，他則看見了多元族群融合，許多新住民文化更結合了音樂藝術，在百年大橋上載歌載舞，讓朱碧石大開眼界。直到最後，朱碧石則誤闖了華泰名品城開始大肆購物，也在歌迷的幫助下找回手機，聯繫上哥哥。

拍攝宣傳片當日，正好是豔陽高照的一天，除了很幸運地能透過鏡頭呈現美景，體感溫度卻也直飆40度，讓朱碧石拍到汗流浹背，相當辛苦。許久沒放鬆度假的朱碧石說道：「很難得有可以邊看風景邊工作的行程，雖然身體很累但很滿足，身邊的同事們要陪著我到處跑，真的是辛苦了。」當問到哥哥羅志祥的近況，朱碧石則說：「最近哥哥比我忙多了，都在準備演唱會，一有時間就練舞、練唱，根本沒有時間理我。」也透露未來朱碧石將帶來更多單曲及活動規劃，敬請歌迷們期待。