全運會獎牌造型曝光，牌面有安平古堡圖像。（程炳璋攝）

台南市公布全運會各款大會服裝，台南市副市長葉澤山（中）開箱神秘貴賓禮。（程炳璋攝）

距全運會只剩40天，台南市迎接這場全台運動盛事，11日在水上訓練運動中心公布4款大會服裝與8款團體獎座的設計亮點，首度曝光金、銀、銅獎牌，並開箱知名品牌設計的可愛行李箱作為貴賓紀念品。

今年全運會4款服裝分別為代表寺廟顏色為主的古都紅選手裝、代表府城小吃的美食橙志工裝、代表台南溼地的自然綠裁判裝與代表府城高貴氣息的人文紫的貴賓裝，採用環保科技材質的機能布展現台南發展高科技產業的實力。

全運會8款團體獎座造型找來有40餘年創作經驗的立體雕塑藝術家鄧廉懷設計，他擅用流暢曲線、迴旋空間變化，展現作品特色。獎座採鑄銅材質，青銅色澤外觀增加收藏感。

為歡迎各縣市貴賓，台南市副市長葉澤山搶先開箱神秘貴賓紀念品，台南市政府與萬國通路觀光工廠合作，打造可愛造型的知名行李箱，內裝台南專屬的伴手禮。

活動現場首度曝光金、銀、銅3款獎牌設計造型，牌面半邊方格為晶圓圖形，半邊有安平古堡圖案，連接吊繩缺口為寺廟牌樓造型，都代表台南專屬意象。

台南市體育局長陳良乾表示，台南市睽違16年再辦全運會，預計10月21日開幕，輕艇賽事提前9月15日在南投日月潭率先登場。台南市歡迎全民一起瘋賽事。