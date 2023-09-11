新北市三重區仁義段都更案於今（11）日開工動土，預計興建7棟鋼建築物、2026年完工，未來與「銀新未來城」串連。新北市副市長劉和然說，銀新未來城已送內政部，希望中央加速審議，讓都更案、未來城工程一起進行，讓影響降到最低。

新北市城鄉發展局指出，該案基地位於三重區五華街、五華街57巷、仁義街及自強路5段所圍街廓，土地使用分區為住宅區，面積為1萬893平方公尺（約3300坪），是都更案中難得的大基地，更新前為24戶鐵皮建物，2021年4月申請都更案，更新後分別會有1棟地上3層派出所及6棟地上15層及27層、地下6層的住商大樓，規劃坪數約21至34坪，鄰近環狀線北環段。

劉和然出席開工動土典禮時致詞表示，案將捐贈1棟3層樓共400坪公益設施，供慈福派出所使用，讓在第一線堅守治安的警察同仁有完善的辦公空間。

該基地南側與預計興建「銀新未來城」相鄰，規畫1720坪開放空間，設置植栽綠帶、街道家具等，大幅提升周邊人行及綠化空間便利性。

劉和然指出，新北市長侯友宜上任以來推動都更三箭政策，包括主要幹道兩側、捷運周邊與危險老舊房屋都更，透過法令鬆綁、簡政便民、建照預審、無紙化申請等方式，積極溝通協調，加速都更推動，累計近5年來新北共有875件多元都更申請案，數量是前20年的4.7倍。

銀新未來城作為侯友宜任內的重大建設，劉和然說，銀新未來城計畫已經送內政部，希望中央加速審議，能讓都更案、未來城工程一起進行，讓影響降到最低，目前該區是早期發展區，需求性很高，也是長者跟青年共居的示範地區。被問到是否中央「卡」新北市，他說，盡量不會往這裡去想。