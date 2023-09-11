根據議程，谷歌、英特爾、Amkor、Marvell、格羅方德（GlobalFoundries）和波音公司高層將出席這場「越南-美國創新與投資峰會」。越南則有6家公司高層參加會議，包括剛在那斯達克上市的電動車製造商VinFast、國有的越南航空、越南最大IT服務公司FPT、越南最大電子錢包MoMo，以及越南最大遊戲發行商與網路公司VNG。

VNG已在8月申請赴美國IPO。

兩國周日就歷史性地提升兩國外交關係達成協議，周一這場產業峰會更加突顯出美國的意圖：提升越南在全球扮演的角色，尤其在晶片製造方面。華府正在尋求減少美國半導體產業對中國的曝險，包括兩國之間的貿易摩擦，以及與台灣有關的緊張局勢。

根據議程，美國國務卿布林肯與越南投資部長阮志勇（Nguyen Chi Dzung）將主持這場產業會議，隨後拜登和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）將加入協商。

白宮並發布兩國達成的新協議，包括微軟擬為越南與新興市場量身打造生成式AI解決方案。

輝達（Nvidia）將與FPT、越南最大電信商Viettel以及VinFast母公司Vingroup在本地AI業務方面進行結盟。

美國企業在越南晶片領域的投資案成為亮點，包括Marvell、Synopsys等公司都提出在越南設立晶片設計中心的計畫。Amkor在河內附近耗資16億美元打造的新廠預計在10月投入營運，將負責晶片組裝與封測工作。

Amkor這項投資案與英特爾在越南南部砸下15億美元打造的晶片組裝廠規模相當。該廠是英特爾在全球最大的晶片組裝廠，今年早些時候有消息傳出英特爾可能擴大該越南廠規模。

此外，白宮宣布越南航空將採購50架波音737 Max飛機，路透社援引消息人士報導，這份協議價值約為75億美元。

白宮亦宣布美國消費電子暨航太設備大廠Honeywell將與某越南合作夥伴攜手推動一個開發越南第一個電池儲能系統的試點項目。