「台中牛排館」今年3月底才重新開幕，如今傳出8月起就積欠員工薪資，負責人也消失，一名男子見牛排館店門口高掛「老闆欠錢」布條，還被丟雞蛋，感嘆復業沒多久怎麼就收場，貼文吸引網友關注，在地人紛紛留言，表示台中牛排館重新開幕後，取消最具特色的蒙古烤肉，整體餐點也沒有以前好吃，售價也較高，倒店不意外。

原PO今（11）日於臉書社團《爆料公社》指出，台中牛排館不是才開沒多久，怎麼會那麼快收場，從他上傳的照片來看，牛排館店門口貼著一張A4大小的紙，上面寫著「老闆欠薪，暫不營業，抱歉」；另一個大布條則寫「老闆欠錢」4個大字，門上還有被蛋洗的痕跡。

圖文吸引逾2千名網友關注，不少在地人都說台中牛排館重新開幕後，味道沒有以前好吃，價格也較高，「倒了不意外！沒有以前的台中牛排館的味道吧！連吃情懷都算不上」、「跟以前完全不一樣的台中牛排館」、「貴就算了，品質又不顧好，當年的台中牛排館才不是這樣的」、「貴又難吃，倒店是遲早的事」。

另也有人指從前的台中牛排館有元太祖蒙古烤肉，重新再開幕後消失，餐廳失去最大特色，「沒蒙古烤肉所以就沒去了，抱歉」、「還沒開幕就被說沒有蒙古烤肉，失去原有的台中牛排館」、「799元又貴，也沒有蒙古烤肉，單純吃牛排我寧願去路邊小餐館」。