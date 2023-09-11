40歲志願役軍人林先生右肘尺側副韌帶斷裂，手肘極度不穩且無力，一度想退伍，幸經韌帶重建手術重獲穩定。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳珍）

40歲志願役軍人林先生日前在軍中訓練時不慎造成右手肘關節脫臼，經復位治療一陣子後仍感手肘極度不穩且無力，甚至起了退伍念頭，至大里仁愛醫院就醫發現是右肘尺側副韌帶斷裂，經大里仁愛醫院與林口長庚醫院醫師合作進行韌帶重建手術重獲穩定，順利回到崗位。

林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇（右）指出，較輕微的尺側副韌帶損傷可以考慮先用石膏或肘支架固定的保守療法；較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折之病人則需進行手術作固定及韌帶修補。圖為看診示意圖。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳珍）

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文表示，手肘尺側副韌帶損傷常見於肘關節脫臼之病人以及經常需要激烈甩動手臂的運動員身上，以棒球投手和其他投擲運動員如美式足球的四分衛和標槍運動員等最常見；最近很火熱的日籍球星大谷翔平過去就曾是手肘尺側副韌帶斷裂的受害者，接受湯米約翰手術後強勢回歸。

他表示，手肘尺側副韌帶損傷除了手肘無力還會有痠痛的症狀，若長期未治療會造成骨刺增生、創傷性關節炎，一般術後約2至3個月即可恢復關節活動。

林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇指出，較輕微的尺側副韌帶損傷可以考慮先用石膏或肘支架固定的保守療法；較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折之病人則需進行手術作固定及韌帶修補；當治療失敗變成慢性的肘關節不穩定之病人，就得考慮施行手肘尺側副韌帶重建手術。

陳昭宇說，手肘尺側副韌帶重建手術俗稱湯米約翰手術，手術過程中需將身上其他部位肌腱（最常使用病人的掌長肌肌腱）移植到破損之手肘尺側韌帶來重建，藉此達到重建肘關節穩定度的目的。手術之後須使用手肘支架固定在90度，讓重建好的韌帶有穩定的環境可以生長修復。門診追蹤過程可以把肘支架的活動角度慢慢增加，讓病人可以兼顧復健與避免關節沾黏。

大里仁愛醫院骨科運動醫學中心醫師李祥安表示，林先生是軍中訓練傷兵搬運過程中，不慎重心不穩，肩上扛著的同袍壓在他的右手肘上而造成手肘尺側副韌帶斷裂，這樣的情形很少見。建議民眾若曾經發生手肘關節脫臼，經治療後仍持續感到肘關節不適、不穩定或使不上力的情況，應就醫尋求專業骨科醫師的評估與及早後續治療。