塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）勇奪生涯第24座大滿貫，他在30歲前的大滿貫決賽成績為12勝9負，滿30歲後為12勝3負。這是因為他同期的競爭對手逐一凋零，他卻始終屹立不搖。喬柯維奇追平澳洲女將瑪格寇特（Margaret Court）的24座單打紀錄，儘管有人會把男女項目放在一起比較，但實際上是不公平的。

喬柯維奇獲勝之後抱起自己的小孩慶功，這種鏡頭在體壇十分常見，然而在女子網壇，史上當了媽媽還能摘冠的僅有3人。儘管沒有證據指出女選手生育會導致球技下滑，現實是她們歷經生育之後就無法再攀巔峰。

3位大滿貫單打摘冠的女將為1960年代的瑪格寇特、1970年代的澳洲女將古拉貢（Evonne Goolagong），比利時女將克萊絲特斯（Kim Clijsters，最後一冠在2011年）。美媒CNN也在本屆美網分析，當了媽媽之後，頂尖女網選手的生涯就徹底改變。即使像體質特強的小威廉絲（Serena Williams），她在2017年摘下澳網冠軍時已經懷孕8周，但小孩出生之後她就再也拿不到大滿貫冠軍。本屆美網產後復出的前球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也沒有成功，後面還有另一位當媽媽的大坂直美準備回歸。

WTA女子職網總會允許女選手在懷孕生產的一定時間內保留積分，但她們還是會因此錯失每年最大的幾筆收入（大滿貫的賽事獎金）。雖然大滿貫男子賽事要打五戰三勝比較辛苦，但他們相較於女選手還是擁有無可比擬的優勢，至今當了爸爸再拿冠軍的人早已是多不勝數。