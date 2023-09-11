根據協議，瑞薩將為英業達提供最新的R-Car SoC、類比和電源產品，以及技術支援，以協助英業達開發新一代車用連網閘道系統的PoC。兩家公司將定期分享產品開發路線圖 (product roadmap)、產品規格與市場資訊。第一個連網閘道PoC將整合網路安全和遠端更新（OTA; over-the-air）功能，並預計於2024年第二季推出。

英業達集團董事長葉力誠表示：「我們擁有多年服務個人電腦、伺服器和行動電話市場的經驗，能夠滿足客戶對性能和可靠性的要求。我們的技術與瑞薩經過市場驗證的R-Car SoC平台的整合，將使我們接觸到全球各地需要先進且智慧車用解決方案的新興電動車客戶群。」

車用閘道PoC的開發反映了汽車業界向新E/E（電氣和電子）架構的轉型。車用系統開發人員需要將複雜的電子控制單元（ECU）網路整合到他們的車輛中，並使軟體能夠安全地接收OTA更新。此PoC不僅將推動汽車開發的創新，也將使全球新興汽車製造商能夠加入快速成長的電動汽車市場。

瑞薩R-Car是一款高性能且具彈性的運算平台，可滿足各種汽車應用的需求，例如自動駕駛（AD）、ADAS、連網閘道、車用訊息娛樂系統、座艙系統和儀表板等應用。兩家公司的合作除了在連網閘道方面，未來計畫將延伸至車載電腦和電池管理系統等廣泛的汽車應用領域。