Johnson說，全世界第2大經濟體的中國大陸，每年所產生的工程師數量，遠比全世界任何其它國家都還要多。故就創新角度來看，將來還是有機會。在這位執行長領軍下，2020年Franklin Templeton吃下美國同業Legg Mason（美盛）後，公司資產一下子就膨脹到1.5兆美元。

Johnson指出，中國大陸想在能源以及糧食安全上，不想依賴他國希望有更多獨立性。現在或許無法精準算出時間點，有可能會在一段時間波動很大，等時機成熟後，就會如同一條橡皮筋，也能發揮自己的功用。

美國商務部長雷蒙多在8月訪問中國大陸時指出，美國企業抱怨大陸已經變得無法投資，這些美企指的就是被罰款以及遭到突擊檢查等，讓在中國大陸當地做生意變得更有風險。

同時，Johnson也覺得全球二級市場私募股權（secondary private equities）以及另類資產中的私募信貸日後有表現的機會。目前這些商品遭到低估，中國大陸的有限合夥人（LP）可能誇大對客戶的承諾。

還有，加上又要募集資金，故金融商品才不得不以折價的方式釋出。有限合夥人，主要為各類型的投資法人，提供絕大部分所需之資本，但不直接參與企業管理。