研調機構Trendforce指出，2023年全年全球伺服器出貨量預估年減5-6%，主要受全球通膨及庫存去化影響，其中觀察伺服器市場持續下行，以及AI領域需求壓縮伺服器新平台放量效應，全年出貨量預期減少；2024年全年全球伺服器出貨量有望年增2-5%，主要考量CSP庫存去化程度、AI發展及經濟復甦狀況。勤誠表示，複雜度較高的AI專案今年已陸續小批量出貨，明年有望放量出貨，洽談中的新案亦可在明年帶動業績成長；通用型雲端伺服器已配合客戶需求開發升級規格產品，將可逐步貢獻營收，整體營運將先蹲後跳，帶動明年營收重回強勁成長軌道。
《電週邊》勤誠8月營收月增4% AI、新平台蓄勢待發
專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告8月合併營收為新台幣7.4億元，月增4%。勤誠表示，現有AI相關專案陸續出貨、CPU新平台亦帶動新品上市，明顯放量時間預計會落在第四季，但出貨順暢與否將取決於客戶拉貨動能，需密切關注CSP資本支出、新平台轉換下帶動的通用型復甦力度，惟下半年營收逐月、逐季往上的態勢沒有改變，營運穩定回溫。
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