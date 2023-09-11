研調機構Trendforce指出，2023年全年全球伺服器出貨量預估年減5-6%，主要受全球通膨及庫存去化影響，其中觀察伺服器市場持續下行，以及AI領域需求壓縮伺服器新平台放量效應，全年出貨量預期減少；2024年全年全球伺服器出貨量有望年增2-5%，主要考量CSP庫存去化程度、AI發展及經濟復甦狀況。勤誠表示，複雜度較高的AI專案今年已陸續小批量出貨，明年有望放量出貨，洽談中的新案亦可在明年帶動業績成長；通用型雲端伺服器已配合客戶需求開發升級規格產品，將可逐步貢獻營收，整體營運將先蹲後跳，帶動明年營收重回強勁成長軌道。