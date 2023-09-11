北投現「剪刀手」隨機恐嚇追逐 機車女：該不會是想插我吧！

北投一名婦人10日上午近7時，在西安街二段遭到一名「詭異」的先生持紅色握柄的剪刀追逐，還好她趕緊催油門加速逃離，友人隨即在臉書社團貼文，提醒北投人要小心自身安全，形容「嚇到我大便都縮起來啦」警方獲知後，已調閱周邊監視器，掌握嫌疑人身分，全案朝向恐嚇安全罪嫌偵辦。

貼文指出「我在西安街上的全家路邊，遇到一個神經病！但跟那個人對到一眼後，我看到他在撈自己袋子裡的東西，我就看到他手裡居然握著這樣的柄」、「心裡想，他該不會想插我吧」身穿白色上衣男子，已追到巷口，因為太驚魂，跑去警局報案，路口監視器確實有拍到。

警方表示，該名男子在追趕過程中，將手伸進隨身包包內，作勢拿取物品，女子擔心有人身安危，立即向警局報案，警方獲報後，將通知男子到案說明已釐清案情，並呼籲，民眾發現可疑人事物或遭受不法侵害，警方針對民眾生命、身體、財產安全的保護責無旁貸。