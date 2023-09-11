瓦城泰統集團8月營收達到5.2億元，此爲自今年四月以來連續第五個月創下同期歷史新高紀錄，相較去年同期大幅成長14.73％，1-8月累計營收達到39.03億元，年成長32.55％。這一強勁的成長動能主要歸功於瓦城在暑期聚餐熱潮期間精準的行銷活動，成功推出應景清涼新品，最大程度地滿足消費者的需求。

瓦城下半年將加速展店步伐，預計9月開設三家新門店，包括時時香台南南紡店、瓦城誠品新店店以及時時香誠品新店店，值得一提的是，誠品生活新店店為亞洲最大的誠品，瓦城泰統集團一口氣進駐2個品牌，展現集團不斷擴展的決心；而在10月，時時香也將在高雄漢神巨蛋與消費者見面。

瓦城表示，繼8月創下令人印象深刻的營收成長，集團展望下半年充滿信心，並將以「菜色創新」、「精準行銷」以及「積極展店」作為三大方針，持續拓展業績。

隨著各大百貨週年慶即將開跑，看準商場預備迎接年度最大來客量，集團旗下八大品牌共同推出「Eat起歡享好食光」活動，首五日消費滿額即可獲得限量明星菜色。