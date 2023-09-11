劉冠廷作為代言人，欽點「全新升級白蘭氏鷄精全系列禮盒」適合作為中秋送禮，自己也會邀請另一半一起喝。（白蘭氏提供／朱世凱台北傳真）

正官庄「紅力超人高麗蔘飲PLUS」含6年根高麗蔘、益生菌、野櫻莓與山桑，為孩子補充關鍵營養素。（正官庄提供／朱世凱台北傳真）

雙金男神劉冠廷日前曝光結婚喜訊，為演藝圈添上不少幸福氛圍。身為全新白蘭氏鷄精的代言人，品牌也於第一時間送上祝福，劉冠廷除了深表感動，也吐露升格新身分的心情「變得更為家人著想了！」坦言家人的健康會一直放在第一位。恰逢中秋佳節將至，劉冠廷欽點能溫和食補、顧元氣的「全新升級白蘭氏鷄精全系列禮盒」為送禮首選，替摯愛時刻提神補體力。正官庄則瞄準開學季，推相關保健品讓孩子有活力地迎接新學期。

白蘭氏為突破大眾口味迷思，於第二季推「全新升級白蘭氏鷄精」，標榜更清爽順口，也維持提神補體力訴求。並邀請劉冠廷代言，只見他化身成輪班工作者、貨運司機等角色，拍攝多支趣味形象廣告。有鑑於上市成績告捷，白蘭氏大方回饋廣大消費者對品牌的忠心支持，於中秋節前夕，特別祭出禮盒「第二件五折」優惠價，促銷品項與促銷期間請參照各通路DM；此外，momo電商通路也於10月1日前同步推「好康四重奏」，最高消費滿1萬2000元登記即送NICONICO多功能串烤機。

正官庄則分析，孩子們因為暑假而打亂原本規律的生活，使剛開學階段易顯得提不起勁，活力缺缺，因此強打「紅力超人高麗蔘飲PLUS」，標榜含6年根高麗蔘增強體力、以及益生菌和野櫻莓與山桑等營養素；「紅力超人益生菌粉」含7種專為兒童設計的雙專利益生菌，及7種幫助益生菌生長、提供養分的益生元調節體質。