詐團在IG自稱仙女，以仙女語錄誘騙投注假博弈詐欺。（警方提供）

詐團在IG誘騙假博弈投注。（警方提供）

檢警逮捕假博弈詐騙集團成員。（警方提供）

刑事局偵查第九大隊獲報，有假博弈集團，在網路社群利用美女帳號PO文吸睛，再誘騙投注國外運動簽賭，誆稱有分析師可精準預測、保證獲利，等被害人投注後，再於賽事後台竄改數據矇騙，等當被害人要出金時，就以保證金為由再騙一筆，之後封鎖斷絕聯絡，吸金上千萬。警方循線逮捕謝姓等18名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，謝姓男子為首的不法假博弈詐欺機房，於台中、嘉義一帶經營，先在社群軟體IG自封「語錄女神」，定期發布「仙女語錄」張貼名言佳句、歌曲藉以搏人眼球、吸引粉絲數，藉機張貼極高獲利、報酬的國外運動賽事投注限時動態，吸引民眾入金投資。詐團未實際幫民眾投注，當民眾欲出金時，趁機騙取保證金，待被害人繳納保證金後隨即封鎖刪除談話內容。

刑事局報請士林地檢署指揮偵辦，循線先於嘉義市東區查獲IG暱稱「語錄女神」的詐騙機房甯姓女機手，甯女對外佯稱公司有海外分析師，可精準預測如冰球等境外運動賽事，保證獲利等語吸引不特定被害人投注，金額大都在新台幣3至5萬元左右，私下則於網站後台系統竄改賽事結果決定中獎與否以詐騙被害人。

警方查出，詐騙機房集團其他成員得知甯女為警方查緝後，又因疫情趨緩，計劃逃匿至柬埔寨、泰國等地重啟爐灶，殊不知專案小組早已鎖定機房成員，趁機房成員袁姓女機手、汪姓、張姓男機手至桃園機場欲出境時，在機場即時攔截緝獲一網打盡，經法院裁定全部羈押禁見。

警方清查發現，被害人財損達新台幣1400萬餘元，並持續向上溯源、向下刨根追查謝姓主嫌及其他共犯。

後專案小組繼續循線追查，清查出位於高雄與機房對接的洗錢水房，一舉破獲蔡姓水房幹部、多名提領車手、蔡姓及陳姓收購人頭帳戶主嫌、陳姓水房幕後金主等人。本案士檢已陸續起訴、開庭。

本案共計查扣現金54萬900元、泰銖8萬1600元、USDT 泰達幣2萬1122顆(價值新台幣約60萬元)、金融卡30張、SIM卡11張、自然人憑證20張、監視器主機1臺、手機及筆電等證物、扣押裁定存款新台幣256萬3804元、房屋(逕行扣押)1處(實價登錄約新台幣3250萬元)。

刑事局提醒，切勿輕信未曾謀面的網友投資，近期尤以「假投資」手法最猖獗，以「養、套、殺」的手法，前期先讓民眾小額獲利，待民眾投入大筆資金始封鎖凍結資金。務必提高警覺，勿信詐騙謊言。