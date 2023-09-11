汎德永業表示，全新保時捷Cayenne大幅更新設計與增強動力編成，更加鞏固Cayenne作為汽車市場上最具指標性豪華SUV的地位，全新Cayenne預計本月可大量到港，將進一步推動交車熱潮。而依照目前訂單情況來看，BMW、Porsche兩品牌收單表現依舊火燙，累積待交訂單數量仍多，公司預期下半年新車到港數量將會優於去年同期，整體市場成長性仍相當值得期待。

汎德永業指出，台灣電動車市場成長趨勢銳不可擋，旗下經銷品牌電動車產品線完整齊全，有助業績動能持續成長，BMW iX1自發表以來，詢問熱潮、銷售狀況均十分踴躍，並預計於第四季推出全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，使BMW純電版圖更臻完整。此外，Mini品牌的電動車款Mini Cooper SE也同樣於8月起開始交車，進一步帶動品牌銷量成長。

汎德永業看好未來Porsche在台銷售前景，以及台中進口車消費市場，斥資近10億元的「台中保時捷中心」將於9月20日正式開幕，其坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，為目前台灣營業面積最大的保時捷中心，其樓地板面積高達3295坪，硬體規格更為亞洲第一，預期將能帶動Porsche賞車熱潮，並進一步提高汎德永業在中部的業績表現。公司進一步指出，新增全功能展示服務中心更能帶動當地銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。