台中77歲林姓阿公日前買了新摩托車興奮不已，自太平住家騎車外出散心，未料因天色昏暗看不清楚路標愈騎愈遠，深夜迷途到大里區環中東路五段附近，幸熱心民眾關心並協助報警，台中市警察局霧峰分局2員警合力，順利將林阿公和新車護送到家。

霧峰警分局內新派出所日前深夜11點多接獲民眾報案，稱在大里區環中東路五段260號附近，有一位阿公騎著機車在附近徘徊許久，已迷失方向不知如何回家；員警黃明德和王詮福迅速前往現場關心，並確認林姓老翁身體無礙。

林阿公向警方表示，他居住在太平區東村路上。當晚他騎著新買的摩托車外出散心，但因為不熟悉附近道路，天色昏暗又看不清楚路標竟愈騎愈遠而迷路。雖然有攜帶手機，卻不知道如何使用手機的導航功能，還好有民眾上前關心並協助報警。

兩名員警發現林阿公居住地距離迷途位置約5公里路程，正值深夜且視線不佳，加上林阿公獨居，並無家屬能接送，為確保他的安全，立即決定護送他返家。兩名員警確認林阿公的住址後，1名騎乘阿公的摩托車，另1名則駕駛巡邏車載送林阿公一同前往他的家，順利護送林阿公平安抵達太平區的住處。

抵達住家後林阿公滿心感激地向員警們點頭致意，不善表達的老者以雙手合十表達深深的謝意。幸好遇到了熱心的員警，讓他免於漫無目的地在路上徘徊。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，黃明德和王詮福兩名員警的善舉彰顯了警察的為民服務的精神，充分展現警民互動的正面能量。同時呼籲民眾，如遇到類似情況或需要幫助，隨時可以聯繫警方，警方將竭誠提供協助與支援。