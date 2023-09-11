自來水公司董事長李嘉榮，簡報鳳山溪汙染事件水公司中長期穩定供水作為。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鳳山溪0612發生汙染事件，自來水公司提出中長期穩定供水作為，行政院長陳建仁11日到關心淨水場視察，承諾3500萬元的石門水庫聯通支管工程計畫經費，14.2億的關西淨水場擴建工程，屬於中長程穩定供水計畫，請水公司和經濟部提出爭取公共建設經費，行政院會全力支持。

自來水公司董事長李嘉榮，簡報0612鳳山溪汙染事件水公司的處置及因應外，中長期穩定供水作為方面，將辦理3500萬元的「關西淨水場－石門水庫聯通支管工程計畫」。

李嘉榮指水利署正在執行石門水庫連通至寶二水庫的新竹聯通管計畫，途中會經過關西，新竹聯通管每天可輸送30萬噸原水，水公司計畫從關西埋設長約650公尺的聯通支管，讓新竹聯通管未來能提供3萬噸水源進關西淨水場。

目前關西淨水場日處理7800噸水，水公司計畫擴建至3萬噸，預計把取水口上移1.5公里，避開工業區，並增設伏流水設施，埋設口徑600公釐、長15公里的管線到新埔，將鳳山溪下游的新埔淨水場改建為配水中心，增加區域供水的韌性。

李嘉榮指未來工程完工後，未來會有3股水源可取用，有狀況可互相調配，整體經費14.2億，期程包括擴地、執行完成及管線埋設，大概2025到2028年完成，年底會報院，期望行政院能以公務預算支持推動。

縣長楊文科表示，很感謝陳建仁院長今天親自到場視察，6月30日蔡英文總統也曾來視察竹北水資源中心，當時楊文科當面向總統請命，希望能拉專管至關西，如今不到3個月的時間，楊文科說，看到自來水公司的簡報，他要代表新埔及關西的鄉親向院長及總統致謝。

楊文科說明艾斯巴達公司造成的汙染，縣府已經拆除違建、公司撤照，環保局也向鄉親保證會全面清除乾淨底泥，目前已經清了4次，若還有臭味會持續清理，不惜一切讓水源更乾淨。

楊文科也在場請命，希望可以訂定自來水水質水源保護區，保護關西鎮的好山好水。楊文科也說，感謝自來水公司提出報告，讓聯通管可以接到關西，並配水至新埔，希望在總統、院長、部長及水公司的協助下，此計畫早日完成。

陳建仁表示，日前鳳山溪因為傾倒廢液造成水源汙染的這件事情，導致關西淨水廠暫停出水，在這段期間很謝謝縣政府劍及履及的處理，這是需要有魄力，確保關西新埔地區鄉親的健康及安全，他也謝謝台水公司辛勞，在最短時間內恢復供水，這段期間可以看到水利署、縣府、台水公司的努力。

陳建仁也指出，設置一條支線通管銜接關西淨水廠再重要不過，行政院一定大力支持此構想。關於新埔配水中心的改善工程，屬於中長期穩定供應水源的作法，也請台水公司向經濟部提出相關計畫，爭取公共建設經費。

陳建仁說，近年來因氣候變遷及新竹地區產業發展，用水需求不斷增加，行政院也一定全力支持增設相關備援管線，還有擴建淨水廠，確保供水的韌性及安全，他也相信所有供水在有新的備援管線及新的擴建淨水廠後，一定會供給關西新埔民眾乾淨、安全、方便使用自來水，「我們會全力以赴！」