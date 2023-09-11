台中市大智國小學生人數增加，國民黨台中市第6選區（中、西、東、南區）立委參選人、市議員羅廷瑋向教育局爭取經費，獲得核准40萬用於購置課桌椅、電腦、單槍投影機、擴大器等設備，給學子更棒的學習環境。

羅廷瑋今（11）日在臉書提到，大智國小一直是選區內很用心辦校的國小，在少子化的今日，還能在今年增加3個班級，實屬不易。為了因應學生人數增加，教室和教學設備需要相對應的增加，羅廷瑋得知需求後，努力跟教育局爭取經費，最後獲得核准課桌椅兩年共135萬，增班的教室設備70萬用於購置課桌椅、電腦、單槍投影機、擴大器等設備，讓孩子們開學可以安心學習。

羅廷瑋透露，過去從申請外籍英語教師、校內推廣程式語言、機器人教育，到課桌椅汰舊換新、校園圖書館更新及校園監視器的各項經費爭取，他都不遺餘力。

羅廷瑋強調，孩子的成長只有一次，希望能給孩子更棒的學習環境，再窮也不能窮教育，且教育更是縮短貧富差距的機會。