網路時代年輕人幾乎人手一機，然而網路資訊爆炸，充斥許多詐騙陷阱和假訊息，而假訊息的傳播速度更是正常訊息6倍以上，更顯得媒體識讀能力的重要。新北市立圖書館板橋江子翠分館和中嘉寬頻｜數位天空合作舉辦「媒體素養新攻略」講座工作坊，邀請專業講師和民眾分享如何辨別假訊息，保護自己也保護他人。

課程除了讓民眾熟悉如何使用分辨訊息、資訊真偽的查證工具，也特別邀請台灣藝術大學廣播電視學系老師林菓葶，以社群媒體與新媒體為主題，分享現今不論年齡、國籍，人人都能是網路創作者，現代人更經常使用IG、臉書、YouTube等社群網站，說明網路媒體環境，提醒民眾不要因為不當轉傳，成為假訊息或詐騙幫凶。

江子翠分館主任李祖緯表示，現代網路發達，網路資訊多元且複雜，希望透過講座活動，讓大小朋友學習如何分辨真假訊息，有更正確的媒體素養觀念。中嘉寬頻｜數位天空副理劉奉達也呼籲民眾，接收到陌生資訊時，首先就是要查證，不要隨意轉傳，才能避免受騙上當。

整場講座吸引不少民眾參加，二寶媽吳小姐表示，她覺得課程很實用，尤其現在小朋友太早接觸手機網路，十分需要正確觀念；10歲的黎小弟弟也說課程很好玩，學到如果接收到資訊一定要先查證，才不會被假訊息矇騙。