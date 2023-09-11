開幕劇《孩子們的祕密快遞》，慢島劇團與拼布藝術家合作，將軟性拼布跟戰爭串連，展現對和平的渴望。(蔡依珍攝)

影》科技市長走進日據米倉，抬頭見1物憶起歐洲老教堂。

日據時期的米穀倉庫，升格後被登錄為歷史建築，桃市府修復再利用成米倉劇場，打造為桃園表藝團隊的創作孵育基地，16日起舉辦米倉藝術節，安排7檔售票演出、1檔老城區街區型移動式表演、5場工作坊、3場演後座談與4天市集，廣邀民眾一探今年孵育成果。

「2023 米倉劇場藝術節」以「來拚場」為策展主題。(蔡依珍攝)

文化局長邱正生米倉劇場定位為提供在地年輕劇團發揮成長的空間，讓劇團免費排練、發表、甚至實驗性售票演出。(蔡依珍攝)

「2023 米倉劇場藝術節」以「來拚場」為策展主題。(蔡依珍攝)

文化局長邱正生說，米倉劇場前身為日據時期米穀倉庫，2017年登錄為歷史建築、去年經修復再利用後改造為黑盒子劇場。他提到，表藝團體成長需要長期累積，經過1、20年淬鍊才能登上大型劇場，米倉劇場就是定位為提供在地年輕劇團發揮成長的空間，讓劇團免費排練、發表、甚至實驗性售票演出。今年首度實施的免場租計畫，3月開放徵件起已入選21件，統計39周共有37周有排練或演出，使用率達94.8％，充分活化米倉空間。

影》科技市長走進日據米倉，抬頭見1物憶起歐洲老教堂。

邱正生說，除了硬體空間還要有軟體陪伴，文化局祭出「藝術綠洲創作計畫」，邀請資深專業團隊帶領新創團隊，不只輔導表演創作，連同行政、經營、財會、行銷等也一併手把手教導，完整配套希望讓有志從事表藝的團隊有好的起步基礎，給予更多桃園在地年輕團隊滋養發揮的機會。

策展人林岳德介紹，米倉劇場位於桃園老城區，過去中心就是大廟景福宮，廟埕戲劇演出是在地人共同記憶，因此藝術節主題訂為「來拚場」，期許劇團們互相拉抬、觀摩、合作，藝術節也策畫3檔全新節目，且著重跨界媒合，開幕劇《孩子們的祕密快遞》，慢島劇團與拼布藝術家合作，將軟性拼布跟戰爭串連，展現對和平的渴望。

林岳德說，閉幕則是五洲桃興閣掌中劇團與桃園新星團隊草搞場，改編經典劇《火雲洞》帶來《混戰西遊》，現代脫口秀和傳統掌中戲口白會擦出什麼火花，值得大家期待，街區型演出則邀請聚樂邦結合科技展現桃園在地歷史。他期許米倉劇場成為桃園非常重要的孕育實驗發揚基地，讓外界感受到桃園戲劇的創新跟活力。

張善政說，歐洲老教堂頂樓抬頭所見的挑高木造屋頂，和米倉劇場一樣。(蔡依珍攝)

市長張善政走進米倉劇場，憶起在台大任教時曾赴歐洲一處老教堂頂樓參與學術會議。(蔡依珍攝)

市長張善政走進米倉劇場，憶起在台大任教時曾赴歐洲一處老教堂頂樓參與學術會議，當時抬頭所見的挑高木造屋頂，和米倉劇場一樣，直指歐洲用心於文化資產保留，樂見桃園展現同樣功力保留資產，他期待市民造訪，發思古之幽情也能支持在地有潛力的表演藝術團體，節目絕對精采可期。