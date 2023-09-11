彭小刀面臨開除危機。（好看娛樂提供）

哈林（庾澄慶）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天主持的實境的《騎吧！哈林小隊》，期出高收視率。昨（10日）晚上，哈林、卜學亮、周予天無預警開直播，結果哈林、卜學亮又開始鬥嘴，互不相讓。

卜學亮在直播問說為什麼要開直播，哈林直接嗆說：「有收視壓力呀！」卜學亮不客氣的回嗆：「我們收視不是很好嗎？哪來的壓力？」哈林立刻回噹：「好還要更好！」

2人一來一往，讓直播同時在線人數逼近千人，哈林說：「這個節目播出之後，給喜歡騎車的人更有動力去堅持自己的環台夢。沒有嘗試過騎車運動的粉絲，也可以透過節目了解這項運動，進而開始嘗試騎車。也歡迎大家按照我們的路線一起環島，剛開始嘗試的車友，可以把時間拉長，用放鬆的心情環島。」卜學亮認同的說：「播出之後很多愛騎車的朋友都關注到《騎吧！哈林小隊》這個節目，我覺得這是很有意義的」。

節目上的挑戰2公里虎頭山導致差點整隊滅團，網友不解的說：2公里的爬坡其實沒有耐麼難，哈林對此說：「對哈林小隊是蠻硬的，可能是剛開始，說沒有很難的應該是高手，平時都有在練車。」《騎吧！哈林小隊》昨播出第2集，小隊長哈林不止一次說要開除彭小刀，讓粉絲不斷地為小刀打氣，希望他一定要挺住。