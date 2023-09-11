警方攻破畫面。（照片 / 劉詠韻翻攝）

在場賭客、工作人員一律皆被帶回偵辦。（照片 / 中市警第三分局提供）

警方一舉緝獲荷官、安管、賭客等85人，還特定動用大巴返往3趟方才完成接送。（照片 / 劉詠韻翻攝）

中市警昨（10日）聯手特勤警力，強勢攻破隱藏於台灣大道二段某處地下室的職業賭場大門，一舉緝獲荷官、櫃台、安管、賭客等現場負責人，全案訊後依刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦；另賭客則依社維法裁處。（影片 / 中市第三分局提供）

台中市第三分局日前接獲一起民眾輕生案，動機引起警方懷疑，調查後才發現死者生前因沉迷賭博積欠數百萬賭債，償還債下才輕生。警方立刻成立專案小組查出吸血賭場秘密基地，昨（10日）聯手特勤警力，強勢攻破隱藏於台灣大道二段某處地下室的職業賭場大門，一舉緝獲荷官、安管、賭客等85人，還特定動用大巴返往3趟方才完成接送。全案訊後依《賭博罪》罪移送台中地檢署偵辦；另賭客則依《社維法》裁處。

據了解，第三分局近日接獲民眾自殺案件，動機引起警方懷疑。根據死者家屬透露，該名死者生前可能積欠數百萬賭債、無力償還，確認死者曾出入賭場後，警方隨即成立專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，

經多日埋伏，中市警昨（10日）聯手特勤警力，強勢攻破隱藏於台灣大道二段某處地下室的職業賭場大門，一舉緝獲荷官、櫃台、安管、賭客等現場負責人，人數多達85人，警方動用大巴返往3趟方才完成接送。另，警方也於現場查扣賭資近百萬元、兌換新台幣1比1之籌碼5,600餘萬，同時起出點鈔機、洗牌機、賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物。全案訊後依刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦；另賭客則依社維法裁處。

中市警三分局長呼籲，賭博行為害人害己，嚴重者傾家盪產，警方將持續強力掃蕩賭博不法行為，淨化社會治安，杜絕歪風。

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