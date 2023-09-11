星宇航空(2646) 8月營收為20.63億元，年增率661％，創歷史8月新高，此為連續三個月營收突破20億元。其中客運營收為18.13億元，年增1031％，且日本航線旅客人數及載客率續創新高；8月貨運營收為1.42億元，月增5％，年增43％，受惠輸往美洲的電商貨量暢旺，推升運價上揚，使本月貨收較前月成長。

由於日本旅遊市場需求強勁，冬季班表透過增班、放大機型及開闢新航點，投入更多運能，以積極回應市場需求。星宇航空12月1日將開闢日本第8個航點--名古屋，每日一班；甫開航的熊本航線自10月29日起冬季班表增為每日一班；東京航線冬季班表也將增為每日三班。此外，10月份也將部分放大福岡、札幌及大阪運能，整體日本航線冬季班表運能較夏季成長約四成，每周提供77個航班。

除增強東北亞航線運能，星宇航空也穩步建置北美航網。9月12日將開放舊金山航線訂位，12月16日首航舊金山，初期每周飛航三班，星宇航空航網也將更趨綿密。

星宇航空目前擁有13架A321neo、4架A330neo及3架A350-900共20架航機，預計10月再引進第4架A350-900，屆時機隊規模將達21架，新機將優先投入亞洲區域航線營運，同時為開航舊金山預作準備。