東64線替代道路路況不佳，至今發生多起摔車意外。（蕭嘉蕙攝）

東64縣道是台東縣金峰鄉主要聯外道路，海葵颱風期間受豪雨沖刷，造成3K＋170~270處路基掏刷流失，部分路面下陷逾1.5公尺，危及人車安全，鄉公所自5日封閉道路，另規畫2條單線替代道路，但路窄坡陡，消防救護車、貨運卡車難出入，危及民生醫療需求，目前縣府已向中央提報東64線復建及搶修便道計畫。

金峰鄉公所目前暫以2條單線產業道路作為東64線替代道路，但沿路多處髮夾彎，大型車輛難以通行，且車程耗時增加數倍，導致物資運補不易，重創產業，甚至急難就醫恐也面臨錯失黃金救援時間。

「老人家要洗腎、送急診怎麼辦？」金峰鄉柯姓鄉民說，目前的替代道路其實就是產業道路，路面布滿青苔濕滑，又多上下坡，已發生數起摔車意外，而且救護車和復康巴士都開不進來，盼求1條安全有保障的便道。

金峰鄉公所秘書黃金盛表示，針對學生通學及重症病患就醫，採接駁方式因應，另也提供洗腎患者暫住安置機構，至於2條替代道路，在杜蘇芮颱風期間，已加強道路整治，將持續改善路況。

黃金盛表示，台東縣政府已向工程會提報東64線復建工程，目前計畫經費待核定，估算工程期短則8個月，長則1年，另也同步爭取興建第3條聯外便道，以供民眾臨時通行。