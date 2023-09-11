台中監獄受刑人「小豐」指控，同舍房姜姓受刑人去年4月間凌晨上廁所，途中失禁尿噴濺到他的床，寢具組遭尿噴濕，當天清晨又辱罵恐嚇他，要求損害賠償及精神損失。法官勘驗監視器影像，認定寢具組喪失使用功能，折舊賠償新品價的3成，且查無恐嚇、辱罵，判賠2290元，可上訴。

「小豐」指控，同住4人舍房的姜男，去年4月28日凌晨3時許起床去上廁所，途中因尿失禁，尿液噴灑到他的床，導致他從監所福利社所買來的寢具組遭尿濺濕，因整組縫死無法拆卸清洗，要求賠償包括竹蓆、墊背、羊毛被、被套等共7110元。此外，姜當天上午6時許起床後，大聲辱罵及恐嚇他，造成他身心恐懼，要求償精神撫慰金。

姜坦承尿濕寢具組，但對方求償金額太高；並抗辯，他並未恐嚇、辱罵，因耳朵不好，講話比較大聲。

法官當庭勘驗案發當天監視器影像，發現凌晨時，姜起身上廁所經過「小豐」身旁；步出廁所後，一腳踩在地板、一腳踩在「小豐」床墊，並持續拿毛巾擦拭地板及床墊，而「小豐」也拿濕紙巾擦床墊；雙方清晨對話時，姜大聲說話，但並無恐嚇及辱罵言語。

法官以姜上廁所後，雙方均擦拭床墊及地板，且房舍空間狹小，寢具組須對折集中堆放，認定寢具組全遭尿滲入濺汙，難以清洗，基於衛生考量，等同喪失使用功能。

此外，「小豐」入監服刑使用該寢具組已2年8月餘，以新品價為7110元，以折舊剩3成計算，判賠2290元。