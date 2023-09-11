LINE Bank積極參與國際交流並分享台灣純網銀創新金融經驗，應邀向外交部與歐洲復興開發銀行（EBRD）委託金融研訓院辦理的「歐洲復興開發銀行金融科技考察團」簡報，協助歐洲當地央行、財政部等主管機關組成的考察團成員，及當地金融科技代表，瞭解台灣創新金融服務發展，作為各國擬訂未來金融政策的參考範例。

受到歐洲支付服務命令（PSD3）的最新頒布，近期發展聚焦於新興嵌入式金融（Embedded Finance）與嵌入式支付，特別是與人工智慧有關的各種形式的金融科技（Fintech）受到極高關注，此外，銀行與Fintech服務、零售業者與其他公司的合作更加頻繁且密切，「開放銀行」發展可望加速，未來進展再掀熱議。

疫情期間，歐洲創新金融服務與支付工具竄起，改變了消費者需求與習慣。事實上，LINE Bank今年七月甫提出的最新「快金融平台」發展策略，正是看到消費者渴望更簡單、更直覺的金融服務，以及未來「平台」趨勢的走向。LINE Bank切合國際發展，正以開創性的策略思維，善用LINE訊息平台的優勢，開放與多元業者合作，透過一站式創新金融服務，滿足消費者的金融需求，這也是LINE Bank受邀分享的主要原因。

歐洲復興開發銀行本身由38個經濟體組成，本次「金融科技考察團」由來自埃及、哈薩克、羅馬尼亞、斯洛維尼亞和烏克蘭五國之央行、財政部，以及金融科技代表等約十多名金融主管機關代表至台灣取經，考察活動由外交部與歐洲復興開發銀行委託金融研訓院辦理，自9月4日至9月8日起共五天與台灣金融業者進行活動交流。

面對新興金融科技變化與發展，在金融監管和金融科技政策，以及創新服務與創新體驗設計上，無論金融主管機關或金融科技代表，都不得不與時俱進。根據市場研究機構歐睿國際（Euromonitor International）針對歐洲金融業界趨勢的文章中分析到，2023年到2024年可預見是全球經濟面臨諸多挑戰的時期，多元的Fintech創新服務將顛覆歐洲民眾的金融和交易習慣，對於主管機關而言，兼顧負責任的金融創新（responsible financial innovations），及妥善擬定合乎數位安全的Fintech監管方針，將是眾所關注焦點。LINE Bank此次受邀分享，正好讓遠道從歐洲來台交流的代表，進一步了解台灣純網銀的發展，也讓與會代表對於LINE Bank的創新思維與發展潛力都印象深刻。

LINE Bank資訊長翁銘壯於簡報時闡述到，LINE Bank如何在合乎法規與數位安全性的考量下飛速成長，整合全台最大通訊軟體LINE生態圈優勢，適時導入金融科技與數據智慧，靈活而彈性的變革既有的銀行服務，如提供簽帳卡刷卡即時給LINE POINTS、線上存放款、轉帳等。