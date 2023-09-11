「全台最大檔」高股息ETF國泰永續高股息00878第三季現金股利0.35元今（11）日入帳，有將近110萬股東完美實現「睡覺也在賺錢」夢想；其中，更有105位「超級大戶」持有逾千張00878，單季就能領到至少35萬元。

00878不僅是全台最多人投資的ETF，更是不少大戶認證能安穩領息的選項，若以除息當周，即8月18日股東人數來觀察，以本次每單位配發0.35元現金股利計算，持有百張00878可領到3.5萬元股利；若持有400張00878可領到14萬，等同本季每月加薪4.6萬，相當於人力銀行統計的勞工平均月薪，基本實現被動收入大於主動收入的財富自由。

值得注意的是，本次有105位「超級大戶」持有張數超過1,000張，單季領息至少可領到35萬元，等於領息的收入，相當於不少勞工一年的收入。

00878的經理人游日傑分析，00878在科技、金融、傳產等產業配置較均衡，且歷次配息水準穩定，屬於股息與資本增值並重的「核心型存股」標的，其理念並非以高周轉或重押單一產業等方式，追求帳面高息，因此也讓資本金較大、追求穩健表現的大戶們，放心長期持有00878。

至於配息該如何運用，游日傑建議，若追求長期資產增長，除了高股息商品外，目前市值型ETF基期較低亦為首選，可適當將高股息ETF的配息投入，打造財富成長雙引擎。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。