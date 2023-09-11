蛋黃區預售屋的成交單價區間，以每坪60至70萬元占比最高。新北市地政局提供

三重、板橋、新店區的每坪單價為61.8萬元至69.2萬元。新北市地政局提供

新北市政府地政局公布最新今年第1季預售屋實價登錄，共計揭露2894件，總成交金額505.7億元，全市總交易量及成交金額都增加，主流產品仍以3房2廳2衛含車位為大宗，其中三重區申報件數1684件、成交金額307.5億元，交易量及金額已連續三季蟬聯新北市之冠。

地政局地價科長蕭湘君表示，今年第二季三重、板橋、蘆洲、新莊、中和、永和、樹林、汐止、新店、土城等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元，占比近43％為最高，總價以1500至2000萬元為主流，占比近39％。其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近37％，總價以1000至1500萬元為主，占比近43％。

分析交易熱絡行政區，如三重區、板橋區、新店區，每坪單價61.8萬元至69.2萬元，其次土城區、林口區、新莊區、泰山區成交均價每坪48.7萬元至58.4萬元，最後則為淡水區、鶯歌區每坪成交均價36.5萬元、37.4萬元。主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至48坪，平均總價新店區2901萬元最高，板橋、新莊、三重、泰山、土城次之，介於2230至2684萬元間。

蕭湘君說，第二季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報53件，較上季增加23.3％，總戶數7542戶則較上季增加53.1％，其中委託不動產代銷業銷售計38件，占約71.7％，代銷總金額達1300億元，較上季金額增加72.2％。