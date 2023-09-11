歌曲可以記錄人生酸甜苦辣，傳達對他人的思念，每個人都有屬於自己年代的歌，【永慶公益線上講座】邀請到國安、情報、特勤、軍事評論員李天鐸開講，分享這5年來籌辦《走過璀璨－懷念經國先生紀念音樂會》的心路歷程，每年風雨無阻在大安森林公園露天音樂台，與不同時代的畢業校友共同討論演唱軍歌曲目，向大眾分享屬於他們年代的軍歌回憶和對蔣經國先生的懷念與追思。

李天鐸目前是復興崗文教基金會董事長，曾任於復興崗校友會理事長，在2019年開始在台北市大安森林公園舉辦《走過璀璨－懷念經國先生紀念音樂會》，以復興崗校友合唱團、女青年聯誼會、軍樂班爵士樂團為基礎，動員畢業60、50、40以及30年期別校友，自選兩首年代歌曲演出，共同紀念政工幹校創辦人蔣經國先生。

在永慶慈善基金會邀請下，李天鐸以《走過璀璨－懷念經國先生紀念音樂會》為題，分享舉辦蔣經國先生紀念音樂會的原因，以及紀念音樂會上的種種點滴，例如：不同時期的復興崗校友會（政治作戰學校校友會）的校友們，和精忠御林軍、救國團以及婦女會等團體共襄盛舉，眾人在台北市大安森林公園音樂舞台上，高聲齊唱軍歌，緬懷曾引領台灣經濟繁榮、社會逐步成長的蔣經國先生，透過音樂會讓畢業校友、退役軍人等眾人們，聆聽一場激勵人心的軍歌曲目。

李天鐸將分享籌辦每屆音樂會有趣的過程，介紹特別傑出的校友，為音樂會做出貢獻，讓活動更加圓滿，有興趣的朋友歡迎9/11(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

《走過璀璨 懷念經國先生紀念音樂會》

主講人：李天鐸

講座時間：2023.09.11 (一) 20:30

講座網址：https://youtu.be/nombP8vBBRE