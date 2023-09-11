花蓮吉安警分局偵查隊長王世光、鹽寮派所所長黃鏡峯，日前於帶領員警，會同社團法人花蓮縣無人機應用發展協會理事長黃治平、顧問團隊胡庭輝、楊宣耕、楊鎮宇、張詠婷，前往花蓮遠雄海洋公園共同實施創意快閃防詐宣導，現場花蓮遠雄悅來大飯店副理李和襄也蒞臨指導。這次民間機構及企業也加入防制詐騙的行列，讓民眾都能提高警覺，慎防被騙。

吉安警分局9月5日上午9時攜手花蓮遠雄海洋公園，在人潮聚集場合廣發宣導傳單、廣傳反詐訊息，而為了將日常的宣導活動更加有創意，從地面往空中發展，由無人機應用發展協會操作農用無人機，吊掛「網路交友要小心，小心被騙」宣導布條至空中，藉由無人機的機動性，提升反詐標語的曝光率。無人機一升空就吸引眾多目光，讓現場的大朋友小朋友們反應熱烈！

在無人機升空的同時，王隊長及黃所長除請警察同仁著刑事警察娃娃，也邀請海洋公園的吉祥物一同與員警炒熱現場氣氛，吉祥物及警察娃娃活潑的互動，吸引不少遊客一探究竟，以輕鬆有趣的方式進行提問及宣導，現場發放小獎品及宣導摺頁，讓參與活動的遊客看到少見的宣導方式也學到防詐撇步，達到寓教於樂的效果。

這次吉安分局發揮創意舉辦宣導活動，對強化民眾防詐觀念不遺餘力，除深入地方社團與社區積極宣導，還與民間企業及團體聯手合作，用吸睛的無人機提高民眾興趣，協力防堵詐騙，僅僅是希望呼籲大家，對「假投資」、「假冒公務機關詐騙」、「假冒親友名義詐騙」、「假交友」等常見的詐騙手法要有警覺性，如有疑慮請撥打165反詐騙資訊專線洽詢，由警方提供專業的協助。