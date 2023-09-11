成大測量及空間資訊學系學生許家瑋、林祐如研究發現，國小低年級孩童肥胖情況與住家方圓200公尺內鹹酥雞攤等台式美食分布正相關，手搖店影響不顯著，滷味則是隱藏地雷。

這項研究由正在成功大學就讀測量及空間資訊學系的博士生許家瑋、碩士生林祐如，在該系副教授吳治達指導下，於2名學生就讀大學期間進行，並在今年6月獲刊登於國內期刊「人口學刊」。

其他合作學者還有林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰，國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員蔡慧如和助理陳穆貞等。

團隊接受中央社記者專訪說明，研究奠基於林口長庚醫院兒童醫學中心LIGHTS兒童世代健康資料庫資料，分析1383名居住於新北、台北、桃園地區，年齡約6到7歲孩童（男童776人、女童607人）資料。

研究團隊利用孩童住家點位資料，畫出國小低年級學童步行可達的200公尺範圍，並以Google地圖找出區域內480家鹹酥雞店、439家滷味店、529家手搖飲店等台灣特色美食，將其分布與孩童肥胖情況相對照。

肥胖較常見以腰圍、身體質量指數（BMI）、體脂肪率等作為指標，這項研究則以孩童體內瘦素濃度為主要指標。林祐如說明，先前研究指出，體內「瘦素」濃度與肥胖情況正相關，且是較先進的指標。

這項研究先將已知會影響肥胖的因子，如性別、家長教育程度、外食頻率、活動頻率、睡眠時間等，進行統計校正。但是，研究本身並未釐清這些食物是由兒童、家長或其他人來購買或提供。

結果發現，台灣特色餐飲分布與國小學童肥胖具正相關；其中手搖店雖有正相關，但統計結果不顯著，滷味店的影響，則連研究團隊都感到驚訝。

成大研究指出，滷味鈉含量高，又多高熱量、高澱粉食物，是兒童肥胖的隱藏地雷。（示意圖／shutterstock）

對於滷味店，許家瑋說，推測可能是因為相較於有「吃了會胖」印象的鹽酥雞，民眾常覺得滷味「沒什麼」，家長也比較不會特別管控，所以在晚餐、消夜更偏好選滷味，但其實滷味鈉含量高，又多高熱量、高澱粉食物，反而成為隱藏地雷。

對於這項研究，吳治達指出，LIGHTS兒童世代健康資料庫，並非以兒童肥胖為主要探討標的進行建置，而是針對過敏等情況為主要研究目標在蒐集資料，因此其內國小低年級學童肥胖情況較不明顯；若改以肥胖族群為主要資料蒐集目標，後續分析可能會看到更顯著的差異。（編輯：陳清芳）1120911